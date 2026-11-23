A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 23 novembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in uscita da entrambe le provenienze Belluno/Venezia.
In alternativa:
chi proviene da Venezia potrà anticipare l’uscita alla stazione di Vittorio Veneto sud e percorrere la viabilità ordinaria: via Ippolito Pinto e la SS51 Alemagna verso Cortina, per raggiungere le diverse località;
chi proviene da Belluno potrà utilizzare lo svincolo di Belluno Cadola.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.