A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 2 novembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in entrata e in uscita.
In alternativa, utilizzare la stazione di Vittorio Veneto sud o lo svincolo di Belluno Cadola.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.