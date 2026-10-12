A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 12 ottobre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia:
in entrata verso Venezia: percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e, dopo aver attraversato l’abitato di Vittorio Veneto, immettersi su via Ippolito Pinto ed entrare in A27 a Vittorio Veneto sud;
in entrata verso Belluno: percorrere la SS51 Alemagna verso Belluno ed entrare in A27 a Belluno Cadola;
in uscita per chi proviene da Venezia: anticipare l’uscita alla stazione di Vittorio Veneto sud, percorrere via Ippolito Pinto, la SS51 Alemagna verso Cortina, per raggiungere le diverse località;
in uscita per chi proviene da Belluno: anticipare l’uscita allo svincolo di Belluno Cadola e proseguire sulla SS51 Alemagna, in direzione delle diverse località.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.