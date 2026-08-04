A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 4 agosto 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di venerdì 7 alle 6:00di sabato 8 agosto, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Vittorio Veneto sud o lo svincolo di Belluno Cadola.