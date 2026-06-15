A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD

Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 giugno, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in entrata verso Venezia e in uscita per chi proviene da Belluno.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Venezia: Vittorio Veneto sud;

in uscita per chi proviene da Belluno: Belluno Cadola.