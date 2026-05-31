A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD

Roma, 31 maggio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 giugno, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in entrata e in uscita, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Venezia e in uscita per chi proviene da Venezia: Vittorio Veneto sud;

in entrata verso Belluno e in uscita per chi proviene da Belluno: Belluno Cadola.