A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 9 marzo 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 marzo, sarà chiusa la stazione d Vittorio Veneto nord, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Venezia: Vittorio Veneto sud;
in entrata verso Belluno: Cadola Belluno;
in uscita da Venezia: anticipare l’uscita alla stazione di Vittorio Veneto sud, percorrere via Ippolito Pinto e la SS51 Alemagna verso Cortina, fino a raggiungere le località di proprio interesse;
in uscita da Belluno: anticipare l’uscita allo svincolo di Belluno Cadola e proseguire sulla SS51 Alemagna, fino a raggiungere le località di proprio interesse.