A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD

Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 febbraio, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto, verso Belluno: Belluno Cadola;

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto, verso Venezia: Vittorio Veneto sud.