A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 aprile, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Venezia, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e, attraversato l’abitato di Vittorio Veneto, percorrere la via Ippolito Pinto ed entrare in A27 alla stazione di Vittorio Veneto sud;
in entrata verso Belluno, percorrere la SS51 Alemagna verso Belluno ed entrare in A27 allo svincolo di Cadola Belluno;
in uscita per chi proviene da Venezia, anticipare l’uscita alla stazione di Vittorio Veneto sud e percorrere via Ippolito Pinto e la SS51 Alemagna verso Cortina, per raggiungere le diverse località;
in uscita per chi proviene da Belluno, anticipare l’uscita allo svincolo di Cadola Belluno e percorrere la SS51 Alemagna per raggiungere le diverse località.