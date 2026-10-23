A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI TREVISO NORD
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI TREVISO NORD
Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiusa la stazione di Treviso nord, in entrata verso Venezia e in uscita per chi proviene da Belluno.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Venezia, entrare a Treviso sud, dopo aver percorso la viabilità ordinaria: via Liviana Scattolon verso Conegliano, SP102 delle Grave, SP102 Var in direzione Treviso, SS13 Pontebbana verso Venezia, Raccordo con la SR53 Tangenziale di Treviso, SR 89 Cadore mare in direzione Roncade;
in uscita per chi proviene da Belluno, anticipare l’uscita allo svincolo di Conegliano Veneto e proseguire sulla SP15 verso Conegliano e la SS13 Pontebbana in direzione Treviso, per raggiungere le diverse località.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.