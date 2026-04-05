A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA L’USCITA DI VITTORIO VENETO NORD PER I SOLI VEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA L’USCITA DI VITTORIO VENETO NORD PER I SOLI VEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE
Roma, 5 aprile 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, la stazione di Vittorio Veneto nord sarà chiusa in uscita per chi proviene da Belluno, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dalle 8:00 alle 18:00 di mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 aprile.
In alternativa, i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, potranno uscire allo svincolo di Belluno Cadola e proseguire sulla SS51 Alemagna, per raggiugere le diverse località.