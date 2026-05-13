A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA L’IMMISSIONE SULLA A57 TANGENGENZIALE DI MESTRE VERSO TRIESTE
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA L’IMMISSIONE SULLA A57 TANGENGENZIALE DI MESTRE VERSO TRIESTE
Roma, 13 maggio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 7:00 alle 17:00 di sabato 16 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Belluno, il Ramo di immissione sulla A57 Tangenziale di Mestre, verso Trieste.
In alternativa, immettersi sulla A57 Tangenziale di Mestre verso Padova, uscire a Terraglio e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Trieste.