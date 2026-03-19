A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA L’IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA L’IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE
Roma, 19 marzo 2026 – Per lavori di competenza CAV Concessioni Autostradali Venete, sulla A27 Venezia-Belluno, sarà chiuso, per chi proviene da Belluno, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Padova/Milano/Torino, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 5:30 di lunedì 23 marzo, in modalità continuativa.
In alternativa, proseguire in A27, immettersi sulla A57 Tangenziale di Mestre verso Padova e proseguire poi in A4, in direzione Padova/Milano/Torino.