A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA LA STAZIONE DI TREVISO SUD

Roma, 8 luglio 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, sarà chiusa la stazione di Treviso sud, in entrata verso Belluno e in uscita per chi proviene da Venezia, dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di lunedì 14 luglio, in modalità continuativa.

Ciò consentirà, nell’ambito del piano di ammodernamento di Autostrade per l’Italia sull’intera rete in gestione, l’esecuzione delle attività sul cavalcavia di svincolo e, in particolare, interventi di rifacimento profondo della pavimentazione e di rifacimento dei giunti di dilatazione.

Tale programma è stato definito in modo da contrarre al massimo la durata delle lavorazioni, attraverso l’impego di più squadre di maestranze che si alterneranno H24. Per tutta la durata delle attività, la Direzione di Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia attiverà un potenziamento del servizio di assistenza all’utenza e dei presidi alla segnaletica.

In alternativa alla chiusura della stazione di Treviso sud, si consiglia:

in entrata verso Belluno, entrare alla stazione di Treviso nord, dopo aver percorso la viabilità ordinaria: SR89 Cadore Mare, SR53 in direzione Treviso, SS13 Pontebbana e SP92 delle Grave verso Conegliano;

in uscita per chi proviene da Venezia, uscire a Casale sul Sile, al km 4+800 della stessa A27;

in uscita per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, uscire a Preganziol, al km 400+200 della A4.