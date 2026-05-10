A27 VENEZIA-BELLUNO: CHISURE NOTTURNE TRATTO VITTORIO VENETO SUD-VITTORIO VENETO NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 10 maggio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto sud e Vittorio Veneto nord, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 maggio, sarà chiuso il tratto Vittorio Veneto sud-Vittorio Veneto nord, verso Belluno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vittorio Veneto sud, percorrere via Pinto, la SS51 Alemagna verso Belluno e rientrare in A27 alla stazione di Vittorio Veneto nord;

-dalle 21:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15maggio, sarà chiuso il tratto Vittorio Veneto nord-Vittorio Veneto sud, verso Venezia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vittorio Veneto nord, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e, dopo aver attraversato l’abitato di Vittorio Veneto, proseguire su via Ippolito Pinto e rientrare in A27 alla stazione di Vittorio Veneto sud.