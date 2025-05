A27 VENEZIA-BELLUNO: AL VIA IL PIANO DI AMMODERNAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DI SVINCOLO DELLA STAZIONE DI TREVISO SUD

Garantito il transito in entrambi i sensi di marcia attraverso un senso unico alternato

Roma, 16 maggio 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, a partire dalle 6:00 di sabato 17 maggio, prende il via il piano di ammodernamento delle barriere del cavalcavia di svincolo e dei rami di entrata e di uscita della stazione di Treviso sud.

Le lavorazioni prevedono, in particolare, la completa demolizione dei due cordoli del cavalcavia e l’installazione dei nuovi dispositivi di ultima generazione previsti dalle vigenti normative, attività che saranno svolte grazie all’installazione di un senso unico alternato alla stazione di Treviso sud, in entrata verso Belluno e in uscita per chi proviene da Venezia.

Al fine di predisporre la stazione di Treviso sud alla nuova configurazione, attività che per ragioni tecniche dovranno essere effettuate in assenza di traffico, sarà necessario chiudere la stazione di Treviso sud, dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 maggio, in entrata verso Belluno e in uscita per chi proviene da Venezia.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura dell’entrata verso Belluno, percorrere la SR89 Cadore Mare e la SR53 direzione Treviso, proseguire sulla SS13 Pontebbana e sulla SP92 della Grave verso Conegliano ed entrare in A27 alla stazione di Treviso nord;

per la chiusura dell’uscita per chi proviene da Venezia, anticipare l’uscita allo svincolo di Casale sul Sile. Chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, potrà uscire alla stazione di Preganziol, sulla A4.

Il cronoprogramma dell’intero piano di ammodernamento delle barriere è stato condiviso con gli enti territoriali e prevede l’impiego di più squadre operanti su diversi turni, in modalità continuativa, sette giorni su sette, con l’obiettivo di ottimizzare al massimo le lavorazioni e terminare le attività entro la fine del mese di giugno, prima dell’aumento dei flussi attesi nel pieno periodo estivo.

La Direzione di Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia ha previsto, per l’intero periodo delle attività, il potenziamento del servizio di assistenza, il rafforzamento dei presidi operativi a supporto dell’utenza e della segnaletica.