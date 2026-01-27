A27 VENEZIA-BELLUNO: AGGIRNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE DEL TRATTO BELLUNO CADOLA-FADALTO LAGO DI SANTA CROCE VERSO VENEZIA

Roma, 27 gennaio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Belluno Cadola e Fadalto Lago di Santa Croce, verso Venezia, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 27, alle 6:00 di mercoledì 28 gennaio.

Resta confermata, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, la chiusura dalle 21:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 gennaio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno Cadola, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e rientrare in A27 alla stazione di Fadalto Lago di Santa Croce.