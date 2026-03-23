A27 VENEZIA-BELLUNO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD

Roma, 23 marzo 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, sono state annullate le chiusure dell’uscita della stazione di Vittorio Veneto nord, che erano previste nelle due notti di giovedì 26 e venerdì 27 marzo. Inoltre è stato aggiornato il programma delle chiusure della suddetta stazione di Vittorio Veneto nord, come di seguito indicato:

-nelle due notti di martedì 24 e mercoledì 25 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore.

In alternativa, anticipare l’uscita a Belluno Cadola e proseguire sulla SS51 Alemagna, per raggiungere le località desiderate;

-nelle due notti di giovedì 26 e venerdì 27 marzo, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia:

verso Belluno, proseguire sulla SS51 Alemagna verso Belluno ed entrare in A27 a Cadola Belluno;

verso Venezia, proseguire sulla SS51 Alemagna verso Venezia e, attraversato l’abitato di Vittorio Veneto, proseguire su via Ippolito Pinto per poi rientrare in A27 a Vittorio Veneto sud.