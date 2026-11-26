A27 VENEZIA-BELLUNO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA CHIUSURA STANOTTE

Roma, 26 novembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto dalle 21:00 di questa sera, giovedì 26, alle 6:00 di venerdì 27 novembre.

In tale orario, la chiusura del tratto inizialmente prevista tra Belluno Cadola e Fadalto Lago di Santa Croce, è stata estesa al tratto Belluno Cadola-Vittorio Veneto nord, verso Venezia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata verso Venezia di Belluno e di Fadalto Lago di Santa Croce.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Belluno Cadola, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e rientrare in A27 alla stazione di Vittorio Veneto nord.

In alternativa alla chiusura di Belluno e di Fadalto Lago di Santa Croce, si potrà entrare a Vittorio Veneto nord, in direzione Venezia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.