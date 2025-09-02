A27 MESTRE-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BELLUNO-SS51 ALEMAGNA VERSO SS51 ALEMAGNA
Roma, 2 settembre 2025 – Sulla A27 Mestre-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno e l’allacciamento con la SS51 Alemagna, in direzione di quest’ultima.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno (Cadola), proseguire sulla SS51 Alemagna in direzione Longarone/Cortina.