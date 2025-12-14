A27 MESTRE-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A57 TANGENZIALE DI MESTRE
Roma, 14 dicembre 2025 – Sulla A27 Mestre-Belluno, per consentire lavori di competenza CAV, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Belluno, il ramo di immissione sulla A57 Tangenziale di Mestre, verso Padova.
In alternativa, proseguire sul Raccordo Marco Polo verso Aeroporto, uscire allo svincolo di Marcon Dese e rientrare dallo stesso verso Belluno, per proseguire poi sullo svincolo per A57 in direzione Padova.