A27 MESTRE-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A28 VERSO PORDENONE

R64 RACCORDO DI CONEGLIANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A27

Roma, 3 febbraio 2025 – Sulla A27 Mestre-Belluno e sull’R64 Raccordo di Conegliano, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 febbraio saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A27 Mestre-Belluno

-sarà chiuso, per chi proviene da Venezia, il ramo di immissione sulla A28 Portogruaro-Conegliano, verso Pordenone.

In alternativa, uscire a Conegliano, sul R64 Raccordo di Conegliano (R64) e rientrare dalla stessa stazione in direzione A28/Pordenone.

Sul Raccordo di Conegliano (R64)

–sarà chiuso, per chi proviene da Conegliano, il ramo di immissione sulla A27 Mestre-Belluno, verso Belluno.

In alternativa, si consiglia di percorrere la SP15 Cadore Mare verso Conegliano, SS13 Pontebbana in direzione di Udine, SS51 Alemagna verso Cortina ed entrare in A27 alla stazione di Vittorio Veneto sud.