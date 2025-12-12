A27 MESTRE-BELLUNO: CHIUSA L’IMMISSIONE SULLA A57 TANGENZIALE DI MESTRE Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A27 Mestre-Belluno, per consentire di competenza CAV, dalle 7:00 alle 14:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Belluno, il ramo di immissione sulla A57 Tangenziale di Mestre, verso Padova.
In alternativa, proseguire sul Raccordo Marco Polo verso Aeroporto, uscire allo svincolo di Marcon Dese e rientrare dallo stesso verso Belluno, per proseguire poi sullo svincolo per A57 in direzione Padova.