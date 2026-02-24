A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE:CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ALESSANDRIA SUD
Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento dei pali luce, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 febbraio, sarà chiusa la stazione di Alessandria sud, in entrata verso Genova.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole o la stazione di Ovada, sulla stessa A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.