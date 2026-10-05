A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA STAZIONE DI CASALE MONFERRATO SUD E CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CASALE MONFERRATO SUD-CASALE MONFERRATO NORD VERSO GRAVELLONA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA STAZIONE DI CASALE MONFERRATO SUD E CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CASALE MONFERRATO SUD-CASALE MONFERRATO NORD VERSO GRAVELLONA
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di Casale Monferrato sud, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
-dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 ottobre, chi percorre la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce da Gravellona verso Genova, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Casale Monferrato sud.
Dopo l’uscita obbligatoria a Casale Monferrato sud, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione Genova:
-dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Casale Monferrato sud e Casale Monferrato nord, verso Gravellona Toce.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casale Monferrato sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Casale Monferrato nord, verso Gravellona.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.