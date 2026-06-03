A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA STAZIONE DI ALESSANDRIA SUD
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA STAZIONE DI ALESSANDRIA SUD
Roma, 3 giugno 2026 – Per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo, dalle 22:00 di sabato 6 alle 6:00 di domenica 7 giugno, chi percorre la A26 Genova Voltri Gravellona Toce, da Genova verso Gravellona, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Alessandria sud.
Dopo l’uscita obbligatoria ad Alessandria sud, rientrare dalla stessa stazione e proseguire il proprio itinerario in direzione Gravellona Toce.