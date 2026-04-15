A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA STAZIONE DI ALESSANDRIA SUD
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA STAZIONE DI ALESSANDRIA SUD
Roma, 15 aprile 2026 – Per consentire lavori di riqualifica del cavalcavia di svincolo, dalle 22:00 di sabato 18 alle 6:00 di domenica 19 aprile, chi percorre la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce da Genova verso Gravellona, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Alessandria sud.
Dopo l’uscita obbligatoria ad Alessandria sud, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione Gravellona Toce.