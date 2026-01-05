A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO TRA BAVENO E MEINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 5 gennaio 2025 – Alle ore 07:00 circa, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Baveno e Meina, verso Genova, a causa di un’autovettura in fiamme all’altezza del km 176+700.

Per lo stesso motivo, il tratto è chiuso tra Arona e Carpugnino, in direzione Gravellona Toce.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 1 di Genova di Autostrade per l’Italia.

Gli utenti in transito diretti verso Genova devono uscire a Baveno e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in autostrada a Meina.

Chi viaggia in direzione Gravellona Toce deve uscire a Arona e rientrare in autostrada a Carpugnino.