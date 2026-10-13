A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA OVADA E MASONE VERSO GENOVA

Roma, 13 ottobre 2026 – Alle ore 10:45 circa, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ovada e Masone verso Genova a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 26.

Al momento, in corrispondenza del tratto interessato dall’evento, il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Genova.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1 Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

I veicoli leggeri in viaggio verso Genova devono uscire a Ovada, percorrere la SS456 del Turchino e rientrare alla stazione di Masone.

Per le lunghe percorrenze, agli utenti in viaggio in A26, che da Milano/Alessandria sono diretti verso Genova o Savona, si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole e proseguire sulla A7 Serravalle-Genova, verso Genova.