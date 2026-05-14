A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA OVADA E MASONE IN DIREZIONE GENOVA

Roma, 14 maggio 2026 – Alle ore 18:30 circa, sulla Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ovada e Masone, in direzione Genova, a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 24+300, all’interno della galleria Roccadarme, in corrispondenza del quale il traffico risulta momentaneamente bloccato e si registrano 5 km di coda.

Per lo stesso motivo, il traffico risulta momentaneamente bloccato in direzione Gravellona Toce e si registrano 2 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Chi viaggia in direzione Genova deve uscire a Ovada, percorrere la SS456 del Turchino e rientrare alla stazione di Masone.

Per le lunghe percorrenze, agli utenti in viaggio in A26, che da Milano/Alessandria sono diretti verso Genova o Savona, si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole e proseguire sulla A7 Serravalle-Genova, verso Genova.