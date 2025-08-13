A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO DI MEINA E LO SVINCOLO DI CARPUGNINO VERSO GRAVELLONA

Roma, 13 agosto 2025 – Alle ore 11:40 circa, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Meina e lo svincolo di Carpugnino verso Gravellona a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 173 che ha visto coinvolto un furgone ribaltatosi e intraversato sulla carreggiata.

Al momento all’interno del tratto chiuso si registra 1 km di coda.

È stata inoltre temporaneamente chiusa la stazione di Arona in entrata verso Gravellona.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1 Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Gravellona, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Arona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 allo svincolo di Baveno.