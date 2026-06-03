A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA E VERCELLI EST IN DIREZIONE GRAVELLONA TOCE
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA E VERCELLI EST IN DIREZIONE GRAVELLONA TOCE
Roma, 3 Giugno 2026 – Poco dopo le 16, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la D36 Diramazione Stroppiana-Santhià e Vercelli Est, verso Gravellona Toce, a causa di Incidente avvenuto all’altezza del km 116.
Attualmente, all’interno del tratto chiuso si segnalano 2 km di coda.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.
Sono in corso le operazioni di distribuzione dell’acqua agli utenti in coda.
Gli utenti provenienti da Genova e diretti verso Gravellona Toce, dovranno uscire a Casale Monferrato Nord, percorrere la SS596 e successivamente la SP31in direzione di Vercelli, per poi rientrare in autostrada ala stazione di Vercelli Est.