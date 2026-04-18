A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BAVENO E CARPUGNINO VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BAVENO E CARPUGNINO VERSO GENOVA
Roma,18 aprile 2026 – Alle 16:00 circa, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Baveno e Carpugnino, verso Genova, a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 186.
Al momento in corrispondenza dell’incidente il traffico transita su una corsia e si registrano 3km di coda.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 1 Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.
Sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda.
Agli utenti in transito diretti verso Alessandria/Genova, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, si consiglia di percorrere la SS33 e rientrare in A26 allo svincolo di Carpugnino.