A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: STAZIONE DI ALESSANDRIA SUD
Roma, 28 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, alla stazione di Alessandria sud, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 31 OTTOBRE ALLE 6:00 DI SABATO 1 NOVEMBRE
-uscita obbligatoria, per chi proviene da Gravellona Toce ed è diretto verso Genova.
Dopo l’uscita obbligatoria ad Alessandria sud, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione di Genova.
DALLE 22:00 DI SABATO 1 ALE 6:00 DI DOMENICA 2 NOVEMBRE
-chiusura in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Novi Ligure, al km 7+900 della D26 Diramazione Predosa-Bettole.