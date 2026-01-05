A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: RIAPERTO IL TRATTO TRA BAVENO E MEINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 5 gennaio 2025 – Poco prima delle ore 10, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato riaperto il tratto compreso tra Baveno e Meina, in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso a causa di un’autovettura andata in fiamme – ora spenta – all’altezza del km 176+700, all’interno della galleria Visconti.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 1 di Genova di Autostrade per l’Italia.