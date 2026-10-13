A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA OVADA E MASONE VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA OVADA E MASONE VERSO GENOVA
Roma, 13 ottobre 2026 – Alle ore 12:30 circa, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato riaperto il tratto compreso tra Ovada e Masone verso Genova, precedentemente chiuso a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 26.
Al momento, in corrispondenza del tratto precedentemente interessato dall’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 3 km di coda nel tratto compreso tra il bivio con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova.
Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it.