A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO DI MEINA E LO SVINCOLO DI CARPUGNINO VERSO GRAVELLONA

Roma, 13 agosto 2025 – Alle ore 13:30 circa, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato riaperto il tratto compreso tra lo svincolo di Meina e lo svincolo di Carpugnino verso Gravellona, precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 173. È stata inoltre riaperta anche la stazione di Arona in entrata verso Gravellona.





Al momento nel tratto interessato è stato installato un cantiere di ripristino dei danni a seguito dell’incidente, in corrispondenza del quale il traffico transita su una corsia e non si registrano turbative alla viabilità.