A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA E VERCELLI EST IN DIREZIONE GRAVELLONA TOCE
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA E VERCELLI EST IN DIREZIONE GRAVELLONA TOCE
Roma, 3 Giugno 2026 – Poco dopo le 19, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la D36 Diramazione Stroppiana-Santhià e Vercelli Est verso Gravellona Toce, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 116.
Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su due le corsie e non si registrano accodamenti.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.