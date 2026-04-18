A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BAVENO E CARPUGNINO VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BAVENO E CARPUGNINO VERSO GENOVA
Roma,18 aprile 2026 – Intorno alle 19:00, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato riaperto il tratto compreso tra Baveno e Carpugnino, verso Genova, precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 186.
Al momento, nel tratto interessato, è stato installato un cantiere di ripristino dei danni riportati all’infrastruttura a seguito dell’incidente, in corrispondenza del quale il traffico transita su una corsia.