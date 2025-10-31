A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTEA PERTO IL TRATTO ARONA-GRAVELLONA TOCE E LO SVINCOLO DI BAVENO
Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sono state annullate le seguenti chiusure previste dalle 22:00 di domenica 2 alle 4:00 di lunedì 3 novembre:
-è stata annullata la chiusura del tratto Arona-Gravellona Toce, verso Gravellona;
-è stata annullata la chiusura dello svincolo di Baveno, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.