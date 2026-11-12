A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO GHEMME ROMAGNANO SESIA-BORGOMANERO VERSO GRAVELLONA TOCE
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO GHEMME ROMAGNANO SESIA-BORGOMANERO VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 12 novembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Ghemme Romagnano Sesia e Borgomanero, verso Gravellona Toce, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 12, alle 6:00 di venerdì 13 novembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.