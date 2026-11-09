A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO BORGOMANERO-GHEMME ROMAGNANO SESIA VERSO GENOVA, CONFERMATA LA CHIIUSURA NOTTURNA GHEMME ROMAGNANO SESIA-BORGOMANERO IN DIREZIONE GRAVELLONA TOCE

Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Borgomanero e Ghemme Romagnano Sesia, verso Genova, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 9, alle 6:00 di martedì 10 novembre.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure, sulla stessa A26, del tratto compreso tra Ghemme Romagnano Sesia e Borgomanero, verso Gravellona Toce, nelle tre notti di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, con orario 22:00-6:00, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Valsesia est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ghemme Romagnano Sesia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A26 alla stazione di Borgomanero.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.