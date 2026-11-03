A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO BAVENO-ARON. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO ARONA-GRAVELLONA

Roma, 3 novembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 3, alle 6:00 di mercoledì 4 novembre.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto Arona-Gravellona, verso Gravellona, nelle due notti di mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, con orario 22:00-6:00, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 a Verbania/Gravellona.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.