A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ARONA-MEINA. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI BAVENO-ARONA E ARONA-GRAVELLONA

Roma, 3 agosto 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Arona e Meina, verso Gravellona, prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 3, alle 6:00 di martedì 4 agosto. Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla stessa A26, di seguito indicate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie:

-dalle 22:00 di mercoledì’ 5 alle 6:00 di giovedì 6 agosto, chiusura del tratto Baveno-Arona, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 ad Arona:

-dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 agosto, chiusura del tratto Arona-Gravellona, verso Gravellona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 a Verbania/Gravellona.