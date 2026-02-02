A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ARONA-GRAVELLONA VERSO GRAVELLONA. CONFERMATA LA CHIUSURA DEL TRATTO GRAVELLONA-ARONA VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ARONA-GRAVELLONA VERSO GRAVELLONA. CONFERMATA LA CHIUSURA DEL TRATTO GRAVELLONA-ARONA VERSO GENOVA
Roma, 3 febbraio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto Arona-Gravellona, verso Gravellona, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 2, alle 6:00 di martedì 3 febbraio. Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto Gravellona-Arona, verso Genova, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 febbraio, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Verbania/Gravellona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 ad Arona.