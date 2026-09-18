A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ARONA-GRAVELLONA E LO SVINCOLO DI BAVENO

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sono state annullate le chiusure che erano previste dalle 22:00 di domenica 20 alle 4:00 di lunedì 21 settembre, del tratto Arona-Gravellona, verso Gravellona e dello svincolo di Baveno.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.