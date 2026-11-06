A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ARONA-GRAVELLONA. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DELLA STAZIONE DI ARONA

Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Arona e Gravellona, verso Gravellona, che era prevista dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 novembre.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura, sulla stessa A26, della stazione di Arona, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona, dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 novembre, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Genova: Borgomanero, sulla stessa A26, o Castelletto Ticino, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

in uscita per chi proviene da Gravellona: Meina, sulla stessa A26, o Castelletto Ticino, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.