A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ARONA-BORGOMANERO VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ARONA-BORGOMANERO VERSO GENOVA
Roma, 20 luglio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Arona e Borgomanero, verso Genova, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 20, alle 6:00 di martedì 21 luglio.
Di conseguenza, sarà regolarmente raggiungibile l’area di servizio “Agogna ovest”, situata nel suddetto tratto.