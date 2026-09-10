A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALESSANDRIA SUD-ALLACCIAMENTO A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 10 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Alessandria sud e l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Gravellona Toce, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 settembre.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.