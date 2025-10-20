A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SULLA D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO. D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE USCITA CASTELLETTO TICINO

Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sono state annullate le chiusure del ramo di immissione sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), da Genova verso la A8 Milano-Varese, che erano previste nelle due notti di lunedì 20 e martedì 21 ottobre.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure della stazione di Castelletto Ticino, sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, come di seguito indicate:

-dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene dalla A8 Milano-Varese.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Sesto Calende Vergiate, al km 11+900 della stessa Diramazione Gallarate-Gattico, oppure proseguire sulla Diramazione Gallarate-Gattico, immettersi sulla A26 verso Gravellona Toce e uscire alla stazione di Arona, al km 165+500;

-dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Arona, al km 165+500 della A26, o alla stazione di Sesto Calende Vergiate, al km 11+900 della stessa Diramazione Gallarate-Gattico (D08).